Тимошенко пришла на помощь к Зеленскому

18.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Фракция ВО «Батькивщина» предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому созвать внеочередную сессию Верховной Рады во вторник, 23 июля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила лидер партии Юлия Тимошенко после заседания фракции в четверг в Киеве, отмечает пресс-служба партии.

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«Мы обращаемся к президенту Зеленскому, действительно по регламенту нельзя провести внеочередное заседание Верховной Рады, но точно можно и нужно провести внеочередную сессию Верховной Рады, и мы предлагаем президенту снова обратиться к Раде и объявить проведение внеочередной сессии 23 июля во вторник», — сказала лидер «Батькивщины».

Она сообщила, что фракция в течение дня направит Зеленскому письмо с предложением провести внеочередную сессию парламента 23 июля.

По словам Тимошенко, президент просто допустил юридическую ошибку, предлагая провести внеочередное заседание, «но у него есть возможность её исправить».

Лидер «Батькивщины» также сообщила, что члены её фракции в полном составе в настоящее время находятся в Киеве — специально вернулись из регионов в столицу, когда узнали об инициативе президента провести внеочередное заседание парламента.

Напомним, как сообщал ПолитНавигатор, ранее Зеленский обратился к спикеру ВР Парубию с просьбой собрать внеочередную сессию парламента, однако тот отказался, сославшись на формально-процедурные моменты. Сегодня Зеленский повторно обратился с просьбой созвать Раду, чтобы рассмотреть его неотложные законопроекты..