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24.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Украина
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Тимошенко пришла в Раду в фейковой Prada

Новости Украины

Если ранее экс-премьер Юлия Тимошенко позировала в одежде элитных производителей, то сегодня не стесняется носить имитации под дорогие бренды.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет кеивская журналистка Анна Стешенко.

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«Помните фильм «Дьявол носит Прада»? А Юлия Тимошенко в Раде – нет. Хотя с первого взгляда ее черные и красные высокие каблуки можно спутать с Prada Chunky Heeled Ankle Boots из коллекции 2019 года. Юлия Владимировна пришла в подобном на внеочередное заседание Верховной рады 23 февраля», – пишет Стешенко.

«Это оригинальные Prada, но с совершенно другой подошвой и брендовым логотипом на каблуках можно еще купить от $990 до $1.620. Кстати, итальянский бренд в данной модели не использовал «боевой»′ красный цвет комбинированный с черным», – отмечает журналистка.

«Юлия Владимировна, похоже, носит в Раде Black Imitation Boots. Простыми словами, фейк Prada, которую можно заказать за менее чем $100. Вопрос: почему, когда ранее появлялась не только на обложке ELLE в платье от Louis Vuitton и декларировала серьги с жемчугом и бриллиантами от Cartier?», – недоумевает Стешенко.


Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Тимошенко в очередной раз сменила имидж, появившись с новой прической.

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