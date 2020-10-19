19.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Галичина, Политика, Украина
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Тимошенко пришла в восторг от фотографий «погибших на фронтах с РФ»


Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко накануне местных выборов посетила Львов и рассыпалась в комплиментах столице Западной Украины.

Так, в эфире львовского телеканала НТА она рассказала, как посетила местный храм и увидела там фотографии майданщиков и погибших в Донбассе участников карательной операции против республик Донбасса, за которых молятся ежедневно.

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«Вообще во Львове мне очень важно и приятно быть. Знаете, я всегда, с первых шагов, когда я пришла в политику, я считала, что Львов – это душа, сердце Украины. Это та баррикада, которая никогда не пропустит ничего, что противоречит интересам Украины, что противоречит защите нашей нации, это такой важный форпост. Я сегодня тут у вас дышу этим воздухом, глубоко украинским во всем. Это очень приятно.

И утром мне очень повезло, я посетила храм Петра и Павла, называют его еще Гарнизонный. Это уникальное достижение культуры Украины. Я просто была в восторге от того, какие прекрасные вещи есть во Львове, какие прекрасные храмы. Но самое главное – я там увидела фотографии тех, кто погиб на Майдане, это наша «небесная сотня», и там за них каждый день молятся.

Я увидела тех прекрасных наших героев, которые погибли за свободу Украины сейчас на фронтах с Российской Федерацией», – заявила Тимошенко.

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