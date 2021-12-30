Тимошенко призвала перекрыть поставки газа из Украины

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Новости Украины

Когда говорят о том, что Украине надо возобновить поставки газа из России, надо понимать, что Украина и так потребляет российский газ, а закупки из Европы имеют фиктивный характер. Кроме того, Украина с целью заработка на высоких ценах экспортирует газ собственной добычи, хотя находится на грани энергетической катастрофы из-за низкого уровня запасов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально с 2014 года был огромный обман страны, когда выходили все, кто был при власти, и говорили что «идёт европейский газ». Ну как можно так жестоко и цинично обманывать страну? Кроме того, шли светлые нефтепродукты по Новоград-волынскому нефтепроводу, шли абсолютно все энергоносители, которые связаны с сжиженным газом из России. И всё это «крышевалось» тогдашней властью. Так скажите, пожалуйста, какие вообще надо иметь совесть и сердце, чтобы сколько лет рассказывать про патриотизм, бить себя в вышиванку и реально спокойно брать все энергоносители из России? А теперь они говорят о том, что «давайте восстанавливать». Так они все годы брали», – сказала Тимошенко.

Сейчас уже нельзя рассчитывать на поставки газа из России, надо прекращать собственный экспорт, призвала она.

«Сегодня до конца зимы, до конца отопительного сезона Украине никто газ не продаст, потому что на рынке создался огромный дефицит. А вследствие дефицита – заоблачные цены. И это значит, что, даже если бы кто-то захотел где-то купить этот газ, то его негде купить. Потому и такая высокая цена. Теперь вопрос идёт о других вещах. Нам надо остановить экспорт газа из Украины. Вы понимаете, о чём идёт речь? Страна на грани катастрофы, а они продолжают экспортировать украинский газ и продавать его туда за 2000 с чем-то. Украинский газ», – сказала Юлия Тимошенко.