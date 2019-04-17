Тимошенко призвала украинцев смириться с победой Зеленского

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юлия Тимошенко призвала украинцев признать, что Владимир Зеленский побеждает Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность. Нужно уже думать, как с этим жить дальше», — говорится в обращении политика, которое она опубликовала в среду на странице в Facebook.

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Она также призвала граждан страны не ссориться друг с другом из-за политики.

«Один кандидат пугает, что после выборов будет армагеддон. Второй кандидат говорит о том, что все будет зашибись. Не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля. Но отношения между людьми будут разрушены. Нам надо это прекращать. Нам надо вернуться с политической воны, прекратить этот политический передоз в нашей повседневной жизни», — сказала политик.