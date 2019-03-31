Тимошенко проголосовала сама и привела на участок мужа

31.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юлия Тимошенко с мужем Александром проголосовали на выборах президента Украины в Киеве на Подоле, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба партии ВО “Батькивщина”.



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«Вы знаете, что сегодня Украина перевела часы вперёд на весеннее время. Верю, что так же мы делаем шаг вперёд к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение Украины к миру, процветанию, счастью каждого человека», — сказала она после того, как бросила бюллетень в урну.

В свою очередь муж лидера «Батькивщины» провел аналогию со Словакией, где на президентских выборах победила женщина, и добавил, что в Украине должно быть так же.