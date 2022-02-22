Тимошенко: Произошло полномасштабное вторжение российской армии

22.02.2022  12:37 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украина должна привыкать жить в условиях постоянной войны, как это делает Израиль.

Об этом с трибуны Верховной рады заявила депутат Верховной рады, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна привыкать жить в условиях постоянной войны, как это делает Израиль. Об этом...

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По мнению Тимошенко, вчерашнее признание Россией независимости ДНР и ЛНР – это только начало давления на Украину.

«Вчера произошло официальное, полномасштабное вторжение российской армии на территорию Украины, и мы должны действовать адекватно. Я убеждена в том, что то, что мы сейчас увидели, – это только начало давления на Украину, посягательства на наш суверенитет и нашу независимость. И мы должны к этому быть готовыми. Нам нужно научиться жить так, как живет Израиль», – сказала политик.

«С успешной Украиной, успешной экономикой, счастливым народом и имея беспрецедентно сильную армию, которая может осуществлять стратегию сдерживания и защищать наши границы», – заявила Тимошенко.

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