Тимошенко променяла своих депутатов на Ахметова

30.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Одного звонка олигарха Рината Ахметова было достаточно, чтобы лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко всё бросила и умчалась, оставив гостей, собравшихся на её юбилей.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» рассказал первый консул Украины в Израиле, переводчик и шоумен Дмитрий Чекалкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сама Тимошенко не платила [за корпоративы], за неё платили спонсоры, которые организовывали. Было весело, я помню, 45 лет [Тимошенко] в Липском особняке, мы проводим юбилейный вечер, я провозглашаю какие-то яркие речи, тосты, сидит практически половина Верховной рады, один у другого на коленях, потому что маленький зал. И тут вдруг звонок, Юля Владимировна должна быстро убегать – как же так, собрали столько людей, а она буквально три тоста послушала и сбежала. Почему? Ахметов позвонил, пригласил её отпраздновать с ней её день рождения», – рассказал Чекалкин.