Тимошенко ради кресла премьера готова неестественно отдаться Зеленскому

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Сторонники Юлии Тимошенко неприятно удивлены ее последними заявлениями о готовности быть союзницей нового президента Владимира Зеленского.

Сама Юлия, очевидно, рассчитывает получить кресло премьера или спикера, однако в глазах избирателей союз с Зеленским выглядит абсурдно – ведь команда нового президента уже анонсировала продажу украинских черноземов транснациональным компаниям, против чего ранее выступала Тимошенко.

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На это в эфире телеканала «Наш» обратил внимание бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Батькивщина» – трагедия. Юля Владимировна должна расставить у себя в кабинете грабли и на них смотреть, потому что она постоянно по ним ходит.

Приведём пример: «Батькивщина» формирует список, Юлия Владимировна делает заявление о том, что она планирует создать коалицию (это же не я сказал!) со «Слугой народа», и вдруг будущий руководитель в парламенте «Слуги народа» Разумков говорит: «Наш принцип – это продажа земли». Он так и заявляет, что мы считаем, что земля должна продаваться.

Если Юлия Владимировна на своей избирательной кампании заявит, что мы считаем, что земля должна продаваться (электората у неё осталось с гулькин нос, там её ядерные 6 процентов, которые жёстко против продажи земли, потому что это маленькие города, местечки, сёла), если это заявление прозвучит, мы никогда больше Юлию Владимировну в политике не увидим», – заявил Куликов.

«А как они подпишут коалиционную «угоду», соглашение между собой? Те напишут: «Продажа земли», а Юля Владимировна напишет: «Нет»?» – язвительно прокомментировал выступающий неестественность союза, так желаемого дважды проигравшей президентские выборы Тимошенко.