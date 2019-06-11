Тимошенко раскрыла аховую ситуацию в экономике Украины

11.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские шахтеры два месяца не получают зарплату, медицина недофинансирована на 50%, а из страны ежеминутно выезжают по два человека. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывшая топ-чиновница Украины пугает масштабными забастовками и обнищанием населения.

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«То, что я вижу – это не только забастовки шахтеров. Два месяца не выплачена зарплата. Кто это считает, кто за это отвечает, что реально принимает действия? Ну это шахтеры – можно сейчас погасить эту зарплату.

Но у нас системно, весь год, недофинансируются 50% на нашу систему здравоохранения. Так кто сегодня за это отвечает? Кто знает, что у нас нет достаточного количества лекарств в больницах, что у нас практически нечем кормить людей, которые лежат в больницах. И таких вызов у нас масса…

По подсчетам международных структур, которые занимаются трудовыми ресурсами, у нас с вами каждую минуту из Украины выезжают два человека жить в другую страну», – заявила Тимошенко.