Тимошенко распласталась на полу во время ток-шоу

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Новости Украины

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко упала на пол в студии телеканала 1+1.

Инцидент произошел во время рекламной паузы ток-шоу «Право на власть», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В записи трансляции, которая велась на видеосервисе «Ютуб» видно, как Тимошенко начала идти к выходу из студии, но внезапно рухнула на пол. Подняться ей помогли присутствовавшие в студии секретарь Совбеза Алексей Данилов и депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.

Ранее у Тимошенко уже наблюдались проблемы со здоровьем. Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2017-м году спустя несколько дней после ее распиаренной 12-километровой пробежки Тимошенко серьезно заболела и отсутствовала в Раде на протяжении длительного времени.

Также известно, что Тимошенко перенесла заболевание Covid-19, после которого ее внешность изменилась.