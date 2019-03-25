Тимошенко рассказала Гордону о бизнесе Порошенко в России

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юлия Тимошенко рассказала об отношении к конкуренту на выборах Владимиру Зеленскому, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она сообщила в эфире программы «В гостях у Дмитрия Гордона».

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По ее мнению, решение шоумена баллотироваться в президенты можно сравнить с пощечиной политикам, которые не выполняли предвыборных обещаний и довели страну до катастрофического положения.

Тимошенко заявила, что не понимает Зеленского как политика, но уважает его как человека. Она назвала конкурента талантливым и легким человеком, а также призналась, что любит его как артиста.

По прогнозам Тимошенко, в первом туре она наберет 31 процент голосов, Зеленский — более 20 процентов, а за действующего президента Петра Порошенко проголосуют 15 процентов граждан.

Ранее Тимошенко заявила, что Порошенко имеет бизнес-связи с российскими властями. По ее словам, он, вместе с Виктором Медведчуком, поставляет через аффилированные с ним компании нефтепродукты через идущий из России по украинской территории Новоград-Волынский трубопровод на Украину и в Европу. Кроме того, он имеет отношение к поставкам в страну российского сжиженного газа.