Тимошенко рассказала, как украинцев облапошили с тарифами на свет

Вадим Москаленко.  
19.06.2024 10:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЖКХ, Общество, Украина, Энергетика


Украинцев нагло обманывают, завышая реальную стоимость электроэнергии более чем в четыре раза. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила глава фракции Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас снова подняли электроэнергию для людей с 2 гривен 64 копеек до 4 гривен 32 копеек – на 64 процента. Покажите хоть одну страну, которая устраивает такие стрессовые испытания своим гражданам и потом ни за что не отвечает. И это уже второе повышение, потому что предыдущее повышение было почти вдвое: с 1,4 гривны за киловатт до 2,64, почти вдвое. Скажите, пожалуйста, когда это издевательство над украинцами прекратится?

Если подсчитать реальную цену атомной электроэнергии, вы получите ровно 88 копеек за киловатт. Всё время транспортировка стоила 10,4 процента от конечной цены. Добавьте это, и вы получите 97 копеек. Это с коррупцией, с откатами, с налогами, со всем. Скажите, откуда взялось 4 гривны 62 копейки? В 4,5 раза больше, чем реальная рентабельная с прибылью цена на атомную электроэнергию», – сказала Тимошенко.

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Украинцев нагло обманывают, завышая реальную стоимость электроэнергии более чем в четыре раза. Об этом...


«Из государственного предприятия «Энергоатом» сделали акционерным обществом и полностью вывели из-под влияния государства, правительства и отдали на откуп очередному наблюдательному совету. А они поставили задачу нам довести до какой-то «рыночной» цены. «Энергоатом» забрали у Украины за кулисами войны, за спиной воюющего народа, и теперь у нас 7-8 гривен будет рыночная цена», – подытожила депутат.



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