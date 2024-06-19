Тимошенко рассказала, как украинцев облапошили с тарифами на свет

Украинцев нагло обманывают, завышая реальную стоимость электроэнергии более чем в четыре раза. Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявила глава фракции Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас снова подняли электроэнергию для людей с 2 гривен 64 копеек до 4 гривен 32 копеек – на 64 процента. Покажите хоть одну страну, которая устраивает такие стрессовые испытания своим гражданам и потом ни за что не отвечает. И это уже второе повышение, потому что предыдущее повышение было почти вдвое: с 1,4 гривны за киловатт до 2,64, почти вдвое. Скажите, пожалуйста, когда это издевательство над украинцами прекратится?

Если подсчитать реальную цену атомной электроэнергии, вы получите ровно 88 копеек за киловатт. Всё время транспортировка стоила 10,4 процента от конечной цены. Добавьте это, и вы получите 97 копеек. Это с коррупцией, с откатами, с налогами, со всем. Скажите, откуда взялось 4 гривны 62 копейки? В 4,5 раза больше, чем реальная рентабельная с прибылью цена на атомную электроэнергию», – сказала Тимошенко.