Тимошенко рассказала о «ДНК нации» и праарийских свастиках на вышиванках

17.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидер “Батькивщины” Юлия Тимошенко оригинально поздравила украинцев с днем вышиванки на своей странице в Facebook, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Наша вышивка очень древняя. Я видела рубашку с Черкащины, усеянную “свастям” – праарийськими символами Солнца. Мне показывали вышиванку из центральной Африки “по подольскими мотивам” и древнюю индийскую рубашку, украшенную орнаментом из Нежина. Такие “крестики”, “петушки”, “ромбы” – есть, пожалуй, у каждого народа, у каждой нации, каждой культуры. Потому что это вне времени. Это графические символы ДНК нации и тайный давний “штрих-код” народа”, – написала она, зачем-то повторив ненаучные тезисы о “ДНК нации”, характерные для ультраправых пещерных этнонационалистов.

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В целом создается впечатление, что Тимошенко не сделала выводов из своего провала на президентских выборах и продолжает методично окучивать правую политическую нишу, выражая восторги по поводу националистических культурных фетишей.

По мнению Тимошенко, вышиванка стала символом борьбы, несгибаемости нации, непокорности и стремления к свободе.

“Надеть рубашку – это был вызов и акт определенного гражданского мужества. Я – украинка!” – написала она.

При этом Тимошенко не смущает, что вышиванку надевают коррупционеры.

“Мол, коррупционеры и чиновники не имеют права позорить наши символы… А я за то, чтобы носили. Пусть надевают”, – написала она.

По ее мнению, в вышитой рубашке “человек становится хоть на йоту чище в помыслах и действиях”.

Тимошенко снабдила свою запись в соцсети фотграфией в вышиванке.