Тимошенко рассказала, с кем готова объединиться для «штурма парламента»

11.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала, что объединиться с прицелом на грядушую парламентскую кампанию с теми, кто продолжит курс по евроатлантической интеграции Украины.

Об этом она заявила в ходе Киевского форума по безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Наша команда с теми, кто служит Украине на самом деле, а не только фасадами и красивыми пиар-кампании во время предвыборной гонки. Мы будем с теми, кто не готов исповедовать двойные стандарты, кто видит Украину в ЕС и НАТО. И мы будем с теми, кто искренне готов объединиться после выборов президента и строить абсолютно новые институции, новую страну, новые правила и порядки жизни», – сказала она.