Тимошенко разорвала тайный пакт с Порошенко

21.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Задолго до начала избирательной кампании действующий президент Украины Пётр Порошенко договаривался о гарантиях безопасности после выборов с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко, однако она впоследствии в одностороннем порядке вышла из этого соглашения.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы у вас как у мистика спрашиваем, украинские элиты магией балуются? Говорят, что Тимошенко убеждает энергетикой», – прочитала вопрос зрителя ведущая канала.

«Я согласен, потому что уже в школе Юлю Владимировну называли «Торпедой Пиранья». Она, действительно, очень энергична. Я стал с ней работать в 1997 году, в её первом оппозиционном Кабинете министров было министерство молодёжи, и навсегда запомнил это её энергическое убеждение, она сделала такую «бандитскую распальцовку» пальцами, когда дошла до неё речь, и сказала: «Вот у нас в бизнес-кругах говорят». Это было убедительно, хотя так во дворе гопники говорили, конечно, для меня это достаточно низкий уровень, но в 1998 году она только начинала», – ответил Мишин.

«Сейчас у неё достаточно много энергетики. При Азарове и подобных они все входили в различные масонские ложи, были членами Мальтийского ордена, но я думаю, что они даже не понимали, как туда попали, знаете, как подарок на день рождения», – добавил эксперт.

«А как вы относитесь к информации, что Порошенко ещё задолго до начала избирательной кампании договаривался с Тимошенко о гарантиях безопасности после выборов, но Юля Владимировна в одностороннем порядке вышла из этого соглашения. Такое было?» – спросила ведущая.

«Да, конечно. Порошенко всегда любит договариваться, причём, как он считает, он любит, как борец в тяжёлом весе, виснуть на противнике… заставляет их стать на свою точку зрения. С Юлей Владимировной это не проходит и не проходило никогда. Ненависть там глубокая», – рассказал Андрей Мишин.