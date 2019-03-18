Тимошенко: Русскую весну были готовы поддержать 2/3 Украины

18.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Две трети регионов Украины могли бы без сопротивления поддержать приход российской армии в 2014 году, если бы захватившие власть в Киеве националисты отдали приказ армии оказывать отпор участникам Русской весны в Крыму.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На то время у Украины не существовало армии, и Тенюх (и.о. министра обороны весной 2014 года, – ред.) тогда сказал, что, если он даст команду, то будет иметь десятки тысяч убитых людей.

В то время, когда это началось, у Украины не было армии, международной поддержки, а все силовики и действующая власть абсолютно это констатировали.

И тогда, если бы мы пошли на ту провокацию, которая там организовывалась, то мы, из источников иностранных разведок, об этом было сказано на СНБО, чётко знали, что страна-агрессор, Кремль, ждёт либо одного убитого крымчанина, либо одного убитого военного Черноморского флота.

И это для них было «пусковой ракетой» для того, чтобы по всем границам Украины со страной-агрессором, начали заходить российские войска.

И это тот грузинский случай, когда мы могли, сделав ошибку, сегодня лишиться 2/3 Украины», – рассказала Тимошенко.