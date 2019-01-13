Тимошенко сделала ставку на повестку нацистов – Порошенко начал ее догонять

13.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Попытка Юлии Тимошенко «оседлать» националистическую повестку, изначально которую эксплуатировал штаб Петра Порошенко, привела к тому, что рейтинг «газовой принцессы» прекратил рост из-за сужения электоральной базы, а Порошенко, напротив, стал сокращать разрыв со своей соперницей.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил политолог Сергей Белашко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейтинг Петра Порошенко после всего этого интенсивного двухмесячного «томособесия» вышел на уровень 15 процентов. У Тимошенко – 18 процентов – при том, что её рейтинг стагнирует, и Банковой удалость-таки навязать ей свою информационную повестку», – отметил эксперт.

«Тимошенко, как попугай, вынуждена повторять за Банковой все эти тезисы про томос, про армию-мову-веру, про героя Михаила Антоновича Денисенко, и так далее.

Мы от неё не слышали ни одного собственного посыла. Мы помним, у неё был и какой-то «Новый курс», и «блокчейн», и молодёжные какие-то позывы, и так дальше.

Сейчас ничего этого нет. Сейчас она фактически плывёт вот в этом мейнстриме, а рейтинг Порошенко растёт. И при всём при этом он не смог дотянуться до Тимошенко, которую загнали в этот информационный мейнстрим», – отметил Белашко.