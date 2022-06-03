Тимошенко собралась отпраздновать «день победы» на день рождения Бандеры

Украина получит западное оружие до конца лета, перейдет в контрнаступление и отпразднует победу над Россией 1 января.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тимошенко, через несколько месяцев украинская армия будет «вооружена до зубов».

«Когда может быть эта победа? Я хочу вам сказать, что исходя из понимания графиков поставок вооружения Украине, которые приняты на этих совещаниях в Раммштайне и после этого в режиме онлайн между министрами обороны 47 стран, я могу сказать, что главный объем оружия в Украину поступит, и армия наша, с моей точки зрения, будет вооружена просто до зубов до конца августа. Август месяц – мы будем способны начинать наносить удары, контрнаступать не по сантиметрам – село туда, село сюда, а контрнаступать масштабно.

И я убеждена, что до конца года мы сможем выиграть эту войну. Это мое собственное убеждение, возможно, субъективное, но на базе знания информации. И я убеждена, что это будет восстановление территориальной целостности Украины полное. Не может быть выиграна война, если Донбасс и Крым останутся у Российской Федерации. Это не выигранная война. Выигранная война – это когда контрнаступление будет всеобъемлющим.

Технологические возможности, эффективность оружия по стандартам НАТО дают нам возможность выиграть эту войну оружием и дать шанс к лету», – заявила Тимошенко.