Тимошенко собралась снимать порчу с офиса Зеленского святой водой

24.07.2020, Киев, Игорь Петров

Как только новая украинская власть въезжает на Банковую, так сразу забывает все свои обещания и отказывается трогать коррупционные схемы, созданные их предшественниками.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На таможне контрабанда валит валом. Я помню, как президент говорил, что они дополнительно получают 4 миллиарда долларов с таможни, а сейчас у нас стабильно не выполняется почти треть тех налогов, которые в прошлом, в 2013 году выполнялись. А сейчас на треть меньше. Это означает, что контрабанда валит валом», – сказала Тимошенко.

По ее словам, остановить контрабанду можно бы довольно просто изменением пакета документов при оформлении товаров на границе, но это не делается потому что контрабанда приносит огромные теневые прибыли.

«Нет желания это сделать. Пришла новая власть и там на Банковой, где офис президента, там как попорчено, там надо святую воду завозить и освящать – как туда заезжают, то забывают все, что обещали накануне. И надо сделать так, чтобы те обещания, которые давались, хоть как-то внедрялись в жизнь. Но я этого не вижу», – сказала она.