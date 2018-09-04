04.09.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, США, Украина
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Тимошенко соревнуется с Порошенко за звание главной марионетки США



Кандидаты в президенты и политики, баллотирующиеся в Верховную Раду, должны подписывать меморандум о неизменности курса на европейскую и евроантлантическую интеграцию, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

С таким предложением с трибуны украинского парламента выступила экс-премьер Юлия Тимошенко, которой социологи прочат большие шансы на победу на предстоящих выборах президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«2019 год – это год президентских и парламентских выборов. Мы все очень хорошо помним 2010 год, когда фальсификациями, обманом, насилием прорвались к власти абсолютно антиукраинские силы, сменили курс, и это закончилось войной, потерей территорий, революцией достоинства и гибелью людей», – заявила лидер партии «Батькивщина».

«И поэтому я призываю накануне начала всех этих выборов подписать всем политикам, которые баллотируются на президентский пост, а также в Верховную Раду, меморандум о неизменности курса на европейскую и евроантлантическую интеграцию, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины», – призвала Тимошенко.

При этом президент Порошенко внес в Раду законопроект, закрепляющий в Конституции стремление Украины в НАТО и ЕС.

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