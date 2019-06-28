Тимошенко стало стыдно за Климкина

28.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юлия Тимошенко призвала навести порядок во властной исполнительной вертикали и во всех сферах жизни страны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook, комментируя вчерашний скандал вокруг самодеятельности главы МИД Павла Климкина, самовольно отправившего в РФ хамскую ноту в ответ на предложение освободить украинских моряков под их письменное обязательство.

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“Президент признался, что о направлениях внешней политики узнает из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, у него с ним «различия» по стратегическим и тактическим вопросам. Премьер-министр публично посоветовал президенту, на этом фоне, отправить министра МИД в отпуск. И в этих обстоятельствах мы хотим, чтобы ПАСЕ, Европа и мир стали на нашу сторону, тогда как мы сами на эту сторону стать не можем”, – напомнила политик.

“Стыдно, больно и крайне опасно для государства. Это очень опасная турбулентность в управлении, которая просто уничтожает наше государство “, – подчеркнула она.