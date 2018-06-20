20.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Тимошенко сулит золотые горы и обещает стать последним президентом – лишь бы выбрали

Юлия Тимошенко подтвердила свое намерение участвовать в выборах президента Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она сказала во время онлайн-трансляции на своей страничке в Facebook.

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«Я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но баллотироваться не для того, чтобы просто поиграть в авторитаризм и монополию власти… Для меня президентский пост и выборы — это не Playstation, а это реальные изменения, которых ждет страна», — уверяет Тимошенко.

По словам политика, в случае победы на выборах, она проведет референдум по принятию новой Конституции, «чтобы демонополизировать власть и сделать ее более сильной и сбалансированной».

Цель – превращение страны в парламентскую республику.

«Возможно, я буду последним президентом, которого вы выберете. Но если мой план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент», — обещает Тимошенко, отметив, что вместо слова «канцлер» можно использовать слова «гетман» или «премьер-министр».

Отметим, что согласно последним опросам Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге симпатий украинцев. В то же время антирейтинг политика намного превышает рейтинг – ненавидит ее больше трех четвертей граждан.