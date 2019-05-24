Тимошенко сватают в премьеры при неопытном Зеленском

24.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Премьер-министром по итогам внеочередных парламентских выборов на Украине может стать «опытная» Юлия Тимошенко.

Это следует из слов ее соратника по партии и бывшего адвоката Сергея Власенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В эфире телеканала ZIK Власенко заявил, что «неопытного» президента должна сбалансировать «опытный» премьер-министр.

«Президентские выборы мы уже прошли, а парламентские выборы, на самом деле, это будут выборы премьер-министра, давайте будем честными. Это выборы премьер-министра, потому что по украинской Конституции премьер-министра предлагает коалиция депутатских фракций, сформированная вследствие парламентских выборов.

И абсолютно не всегда премьер-министр представляет партию, которая набрала наибольшее количество голосов, разные бывают случай и по-разному оно идет. Я думаю, что Зеленского сознательно избирали как неопытного человека, как человека не из системы. Но тут, я думаю, будет немного другой подход. Неопытного президента должен сбалансировать опытный премьер-министр», – заявил Власенко.