Тимошенко театрально сокрушается: Зеленский превратил Украину в покорную колонию

19.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Верховная рада, где партия Владимира Зеленского имеет абсолютное большинство, штампует законы без обсуждения под диктовку из-за рубежа.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине было разное, были разные президенты, разные правительства, но такой ситуации как сейчас не было никогда. Сегодня не существует парламентаризма.

Почему? Есть несколько причин. Первое – не пишутся законопроекты в парламенте, они приносятся извне. Второе – никто не понимает из тех, кто за них голосует, за что они вообще голосуют. Отсутствует диалог, отсутствует какие-то дебаты, улучшение законов. Ничего этого нет.

То есть, что предлагают депутаты, не имеет никакого содержания, потому что это никому не нужно. Извне принесли законопроект, машина, которая создана на базе рейтинга Зеленского, она просто берет и нажимает на кнопки. Никто даже названий законов не знает», – пожаловалась Тимошенко.

«Наша фракция, как и другие, которые находятся в оппозиции, готовят сотни правок, готовят предложения, готовят все концепции и законопроекты как изменить ситуацию, как улучшить законы, которые они хотят принимать. Ни одна из правок не принимается, не проводится ни одной дискуссии.

Сегодня есть этот «зелёный шлакоблок», который нажимает на кнопки, не думая за что они голосуют. У меня такое ощущение, что я нахожусь в зверинце, когда вижу, как они радуются тому, за что проголосовали. Там нет ничего украинского, ничего ответственного. Поэтому там парламентаризм отсутствует», – сказала политик.

«Украина сегодня потеряла в мире свою субъектность, потому что движется без национального руля и поддержки. Она превратилась… в объект, которым пользуются все как хотят. Мы не имеем своего национального лидерства, мы не имеем своей национальной стратегии и политики. Поэтому мы стали просто объектом, вокруг которого выясняют, в чьих интересах Украина находится. Это угрожает нашему существованию», – добавила Тимошенко.