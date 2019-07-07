Тимошенко: Территория Украины может уменьшиться

07.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Распродажа черноземов Украины транснациональным компаниям, которую обещают Западу президент Владимир Зеленский и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, может привести к потере территорий.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас пошло просто информационное цунами. Знаете, такая всеохватывающая волна, где что не включишь, людям рассказывают, что сейчас наше счастье и наш единственный выход – полностью продать, распродать нашу сельскохозяйственную землю. И это сейчас уже идёт как главная программа, которую новый президент объявил на бизнес-форуме и сказал, что надо землю продавать немедленно, наш новый президент это сказал на встрече с МВФ, что первое решение, которое будет принято в новом парламенте – это продажа сельскохозяйственной земли. И то же самое говорит, кстати, Святослав Вакарчук, один-в-один, одни и те же слова», – отметила политик.

«Я могу вам сказать, что я немного это сбрасываю на то, что у них не было времени просто выучить мировой опыт, не было времени разобраться как самые рыночные страны мира ведут себя с землёй. Вы знаете, что одна из самых успешных аграрных стран, Канада, которая является лидером по продаже зерна в мире, она 90% своей сельскохозяйственной земли имеет в государственной собственности, отдаёт фермерам, маленьким и средним сельхозпроизводителям в аренду, и после того они платят аренду и работают долго: 10, 20, 50 лет, всю жизнь, и могут даже аренду в наследство передать. Но страна держит руку на пульсе национальной безопасности их государства.

А наше государство сегодня находится в войне. Скажите пожалуйста, кто-нибудь анализировал, что сельскохозяйственные земли у нас, как Господь подарил, составляют 72% территории Украины. И если сейчас распродать эту землю, особенно на границах Украины, то первая опасность, которая возникнет – эта земля, если там раздадут иностранные паспорта, а их раздают сегодня массово, причём не только по восточным границам, по западным границам раздают паспорта других государств, мы просто можем лишиться даже территорий, это первое», – добавила Тимошенко.

Она подчеркнула, что продажа черноземов лишь легализирует монополию иностранцев на сельскохозяйственные наделы.

«А второе, что важно, что наша бесценная земля реально может создать миллионы рабочих мест для фермеров и сельхозпроизводителей, которые живут и работают на этой земле. И если в Польше, где значительно хуже земли, у них сегодня 2,5 миллионов фермерских хозяйств, представляете? Это умножьте минимум на 3,5 – это столько рабочих мест на земле. И они занимаются сегодня выращиванием фруктов, ягод, супер-рентабельных продуктов, и они всё перерабатывают, они сырьём вообще не торгуют. И они имеют сотни миллиардов евро доходов как страна.

А мы, имея уникальную землю, вместо 2,5 миллионов фермерских хозяйств имеем 20 тысяч фермерских хозяйств, и уже и те изживают с земли рейдерством, избиением, убийством фермеров. То, что делается с нашими фермерами, это просто уничтожение нашего среднего аграрного класса, и это продолжается каждый день.

И именно поэтому я хочу вам сказать, что наш путь – не распродать сейчас сельскохозяйственную землю, потому что у нас, на нашей территории уже за последние 5 лет собрано в одних руках по 600-700 тысяч гектаров на одну семью либо корпорацию. И они уже имеют в своей собственности, иностранцы, то есть уже там контрольный пакет иностранцев.

Если сейчас легализовать продажу земли, то мы легализируем эти колоссальные монополии, латифундии, которые уже в тени скупили нашу землю, но не могут это легализовать. И тогда наш путь к фермерству будет просто закрыт», – сокрушалась Тимошенко.