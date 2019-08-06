Тимошенко торгуется за посты в правительстве, а в “Слуге народа” уже копают под Богдана

06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Многие депутаты и влиятельные лица в президентской партии “Слуга народа” боятся усиления позиций главы Офиса президента Андрея Богдана, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает телеграм-канал “Легитимный”.

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“Наш источник с Зе команды сообщает, что внутри партии “Слуга Народа” уже формируется скрытая коалиция противников Андрея Богдана”, – говорится в сообщении.

Также “Легитимный” сообшщает о будто-бы имевшей место встрече Юлии Тимошенко с Игорем Коломойским.

“Решали вопросы о распределении мест в правительстве.

Тимошенко сейчас ведёт торги. Если Зеленский кинет БЮТ, то осенью Президенту будет тяжело. Наш источник сообщает, что на встрече ЮВ с ИВК, Тимошенко была в крайне плохом настроении. Она уже открыто угрожала устроить Зеленскому осенью «кузькину мать» если он «кинет» БЮТ”, – говорится в сообщении.

Автор телеграм-канала добавляет, что по словам источников, «запросы» ЮлииТимошенко после выборов, на которых ее партия продемонстрировала весьма скромный результат, сильно уменьшились.

“Теперь она не просит Премьера или Председателя Верховной Рады. Вроде речь идет только о «министерских портфелях», – говорится в сообщении.