Тимошенко требует от МВФ простить Украине 52 миллиарда долга как «жертве агрессии»

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Новости Украины

Украина должна обратиться к МВФ и потребовать списания всех внешних долгов.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявила экс-премьер-министр Украины депутат ВР Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тимошенко, речь должна идти о более чем 50 миллиардов долларов внешних заимствований Украины.

«Следующий вопрос, который должен поднять президент, – это вопрос списания долгов Украины. История мира знает массу примеров, когда в таких ситуациях списывались долги государств. Например, 25 странам в начале коронавирусной эпидемии МВФ списал долги. Были примеры в истории, не хочу тратить время, их десятки, когда списывали долги, когда страна попадала в систему агрессии и другие тяжелые ситуации», – сказал экс-премьер.

«Наш внешний долг сегодня составляет приблизительно 52 с копейками миллиарда долларов. Это означает, что если сейчас мы имеем друзей в западном мире, они по международному праву и по «Будапештскому меморандуму» обязаны списать 52 миллиарда долларов долгов государственных», – заявила Тимошенко.