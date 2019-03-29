Тимошенко убежала с дебатов – «дебаты» оказалось некого

29.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко все же приехала на дебаты на телеканале UA:Перший, и почти сразу же уехала обратно, потому что ее оппонентов — Петра Порошенко и Владимира Зеленского — там не было, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Я пришла на дебаты, хотя дебаты некого», — пошутила она.

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Она заявила, что рассчитывала пообщаться с двумя своими конкурентами по президентской гонке, но их нет, и она сейчас уйдет, ведь у нее много «организационных вопросов».

«Я была приглашена на дебаты. Мне очень жаль, что два мощных рейтингоносца не нашли время, а скорее, храбрости, сегодня дебатировать. Я думаю, что один в принципе ни на какие дебаты не придет, а второй кандидат в президенты с большим рейтингом, он на велосипеде у нас ездит, я думаю, что он далеко едет и на велосипеде не доехал», – отметила Тимошенко.

Ведущие и приглашенные журналисты начали уговаривать ее остаться, даже начали ставить острые вопросы.

«Я приехала сюда не для того, чтобы вы меня оскорбляли», — ответила Тимошенко.

Ведущие напомнили ей, что Анатолий Гриценко, когда узнал, что оппонентов не будет, все равно остался в эфире.

«Мы вообще женщины слабее. Наша сила в нашей слабости», — отшутилась Тимошенко.

Также ее упрекнули, что она убегает, потому что испугалась вопросов экспертов.

«Я никого и ничего не боюсь в своей жизни», — отрезала лидер «Батькивщины».

В итоге она так и не поддалась на уговоры и покинула студию телеканала. При этом пообещав, что обязательно придет на разговор с журналистами в любой день между первым и вторым туром, если ее пригласят.