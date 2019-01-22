Тимошенко угрожает Крыму и Донбассу возвратом в состав Украины

22.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины должен добиться, чтобы подписанты Будапештского меморандума защитили Украину от России и помогли вернуть под контроль Киева Крым и Донбасс.

Об этом в ходе всеукраинского съезда партии «Батькивщина» заявила лидер фракции Юлия Тимошенко, объявившая о своем намерении побороться за должность президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гарантии были закреплены в международном документе Будапештского меморандума. С годами к этому меморандуму присоединились Франция и Китай. У нас с вами есть полное право на ожидание сильных и результативных действий от стран-гарантов, которые, собственно, оформили это в международный документ. Международные гарантии должны быть выполнены, иначе международное право в мире будет просто дискредитировано.

Возврат к условиям «Будапешта» по защите страны от России – страны-агрессора – первоочередное задание нового президента. Мы настаиваем на применении достаточных по своей эффективности мер по принуждению РФ к миру и освобождению Крыма и Донбасса», – заявила Тимошенко.

«Мы настаиваем на существенном усилении военно-технической помощи, которая остро необходима стране для создания эффективной системы ПВО, возрождения ВМС и укрепления наших возможностей, чтобы на современном уровне противостоять иностранному вторжению.

Но для того, чтобы быть по-настоящему сильными, нам нужна морально и материально мотивированная современно экипированная, оснащённая и вооружённая профессиональная армия. Такую армию, на самом высоком техническом уровне по стандартам НАТО мы с вами и создадим. Мы знаем, что победим, наша борьба праведная и священная, враг будет побеждён, на Украине настанет мирная жизнь», – пообещала кандидат в президенты.

«Мне иногда приходится слушать, что нужно забыть про Донбасс и Крым, потому что там оторванный кусок, там не наши люди, они никогда не вернутся. Как можно вообще такое говорить? Я думаю, это не просто ошибка, это вредная и преступная ошибка – так говорить. Донбасс и Крым – это Украина навсегда, и мы от этого не отступим

Мы с вами обязательно вернём Крым и Донбасс в состав Украины, мы обязательно вернём людей к себе домой в Донбасс и Крым. Мы обязательно сделаем всё, чтобы эти люди почувствовали нашу, украинскую заботу, потому что сегодня он, к сожалению, просто отрезаны от жизни», – добавила Тимошенко.