Тимошенко ухватилась за землю в расчете остановить падение рейтинга

19.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Юлия Тимошенко, ранее предлагавшая Владимиру Зеленскому создать вместе с ней коалицию в новой Верховной Раде, подвергла критике инициативу президентской партии «Слуга народа» по открытию рынка земли, что, по ее мнению, угрожает продажей украинских черноземов транснациональным компаниям.

Об этом она заявила в эфире принадлежащего соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку телеканала «112», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Сегодня рассказывают про «рыночные реформы» и говорят, что нужно сразу после парламентских выборов немедленно продать сельскохозяйственную землю. Это говорят люди, которые, к сожалению, не изучали мировой опыт, которые не понимают, какое богатство мы можем потерять.

Наша земля такая, что каждый её квадратный сантиметр может приносить нам как народу такие богатства, что надо бороться за каждый сантиметр. А если так, как сегодня говорят все новые политические силы, которые идут в парламент: «Только придём, рынок земли будет открыт!», я должна вам сказать: транснациональные корпорации и украинские коррумпированные монополии эту землю приберут к рукам в считанные месяцы. Этого нельзя допускать!

Нужно идти таким путём развития, которым шли все европейские страны, одна из сильнейших аграрных стран Канада и много других, кто показал, как это делать. И нам к сельскохозяйственной земле нельзя дать и пальцем дотронуться торгашам и тем, кто хочет на этом спекулировать», – заявила Тимошенко.

Отметим, что согласно соцопросам рейтинг политсилы Тимошенко за два месяца упал вдвое по сравнению с уровнем поддержки, полученным лидером “Батькивщины” на президентских выборах – с 13,4 до 7 %. Эксперты связывают это с избранной Тимошенко тактикой быть “политической тенью” нынешнего президента, повторяя за ним все его тезисы, как это она делала в отношении Петра Порошенко. Очевидно, радикализация риторики по чувствительному для сельского электората “Батькивщины” вопросу рынка земли связана с желанием Тимошенко как-то переломить процесс дальнейшего падения рейтингов и сохранить шансы своей политсилы на попадание в новую Раду.