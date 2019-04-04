Тимошенко уверяет, что чрезвычайно нужна Украине, но ей дали мало голосов

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Юлия Тимошенко поблагодарила всех, кто поддержал ее в первом туре президентских выборов на Украине, прошедших 31 марта, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Этот пост — благодарность всем, кто поддерживал меня во время выборов, кто помогал и переживал за меня. Благодарность украинцам и благодарность команде… Мы получили больше чем 2,5 миллиона голосов. Этого оказалось мало для победы, но этого достаточно для нашей работы во имя свободной и счастливой Украины», — написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, сейчас в стране «наступают непростые времена», а сама она “чрезвычайно нужна” Украине.

«Мы стоим перед огромными вызовами и проблемами, которые подавляющим большинством политиков даже не осознаются. И только мы можем их преодолеть. Посреди этого беспорядка, хаоса и общего бедлама должна быть сила, которая даст Украине шанс. Мы — эта сила и мы — этот шанс… Мы чрезвычайно нужны сегодня нашей родной, нашей лучшей в мире Украине. И она нам нужна — сильная, хорошая, независимая, демократическая. Поэтому выбор у нас лишь один: только вперед!», — добавила Тимошенко.