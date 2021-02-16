Тимошенко: Уже не только бедные люди воют, а и средний класс

16.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Режим Владимира Зеленского, осознав недовольство населения и пообещав снизить тарифы на газ, пошел на циничный обман – власть попросту разделила платёжки за голубое топливо на две части, чтобы скрыть их фактическое повышение.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы разбираемся со всеми вещами, которые касаются тарифов за газ, за тепло. И мы решили на прошлой неделе собрать по всей стране платёжки – сколько же люди платят за газ?

Мы собрали платёжки, и могу сказать, что почти нигде по территории страны люди не получают газ по 6,99 гривен за кубический метр. Получают, начиная с 9 гривен и выше. Платёжки разделили на две части, чтобы скрыть реальную стоимость газа. Это первое, что является большим обманом», – сказала Тимошенко.

По ее словам, реальная стоимость газа, добытого на Украине, в два раза ниже той цены, по которой его продают населению.

«Есть и второй обман. У меня в руках сейчас анализ по каждой области. Так вот, у нас в каждой области возникли согласованные посредники, которые покупают дешёвый газ в Укргаздобыче, в Нафтогазе, потом делают двукратную наценку, и продают этот газ облгазам.

Я хочу спросить – когда у нас появился такой красивый рынок? И когда Нафтогаз, то есть газ в хранилищах, и Укргаздобыча, то есть газ, который мы добываем, не можем продать напрямую людям? Появилась целая прослойка посредников. Это не просто коррупция.

У меня три вопроса. Во-первых, кто определяет компании, которым даётся право покупать дешёвый газ в Укргаздобыче и Нафтогазе, и продавать вдвое дороже людям? Во-вторых, кто делит прибыль от этого?

И, в-третьих, кто ответит перед людьми, которым пообещали снижение тарифов, а в итоге они платят такие деньги, что уже не только бедные люди воют, а и средний класс. Уже даже зажиточные люди смотрят на свои платёжки и думают, что дешевле жить в Старой Европе, потому что там дешевле тарифы. Такого хамства я уже давно не помню», – резюмировала депутат.