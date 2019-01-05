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05.01.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Украина
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Тимошенко в припадке русофобии похвалила Порошенко

Юлия Тимошенко отметила успех Петра Порошенко, своего конкурента на грядущих президентских выборах, получившего сегодня в Стамбуле грамоту о признании Константинопольским Патриархом новой раскольнической церковной структуры, созданной с целью отрыва Украины от Русской Церкви.

Тимошенко распространила специальное заявление по случаю получения т.н. томоса «ПЦУ».

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«Это большой и светлый день нашей национальной истории… Порой слышу, как люди выражают недовольство «церковной пропагандой». Мол, мы – светское государство, а потому не стоит насильно навязывать нам ценности и предпочтения какой-то отдельной конфессии.

Но здесь мы имеем дело не только с церковной политикой, не только с верой и не только с православными таинствами. Томос – это маркер. Это символ духовной идентификации нации и огромный стимул к единству Украины», – пишет Тимошенко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», несмотря на давление СБУ, большинство иерархов УПЦ Московского Патриархата отказались присоединяться к созданной Порошенко «ПЦУ». После этого Верховная Рада приняла закон о необходимости переименования УПЦ МП в «Российскую Церковь на Украине». Этот закон открывает путь к рейдерским захватам главных православных русских святынь – под различными предлогами власти могут отказать в переоформлении  документов на Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, а также другие храмы и монастыри.

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