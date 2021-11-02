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02.11.2021 17:29 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Политика, Украина
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Тимошенко: В разгар пандемии Украина урезала расходы на медицину

Новости УкраиныУкраинские власти заложили в проект бюджета на следующий год такой дефицит системы здравоохранения, что...

Украинские власти заложили в проект бюджета на следующий год такой дефицит системы здравоохранения, что украинцев нельзя будет лечить вообще ни от каких болезней.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявила лидер «Батькивщины» экс-премьер Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В мире практически бурлит ковид. И даже когда не было эпидемии ковида в стране, золотой стандарт выделения финансовых ресурсов из бюджета на медицину – это 5% ВВП. Когда в мире началась эпидемия, все ответственные страны этот показатель подняли до 7%. Как думаете, сколько заложила в бюджете на следующий год для медицины действующая власть? Внимание: 2,9%», сказала экс-премьер.

«Это означает, что во время пандемии, во время того, когда нужно спасать людей, давать лекарства, кислород, открывать новые больницы, они поставили сейчас дефицит системы охраны здоровья такой, что людей невозможно вылечить ни от каких болезней. Это означает, что медицина не поставлена как приоритет», – заявила Тимошенко.

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