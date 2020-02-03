Тимошенко в ужасе: Украина летит в экономическую пропасть

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Стремительное падение уровня украинского производства представляет угрозу для национальной безопасности страны и должно стать поводом для срочного заседания СНБО.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По всем экономическим показателям страна просто летит в пропасть, вы должны это честно признать. Мало того, что падает промышленное производство, а это не просто симптом, когда пять месяцев подряд идёт фундаментальное падение производства. У нас за январь 13,8 миллиардов недовыполнение государственного бюджета.

Когда ситуация такая, необходимо немедленно собирать СНБО, и разбираться в причинах, почему на ровном месте у нас летит экономика.

Ещё одна вещь, которую важно было бы включить в заседание СНБО. Вы знаете, что страну продолжают тянуть в долговую яму. Облигации внутреннего госдолга почти в три раза выросли, и проценты, которые получают на эти облигации, переходят все разумные границы. Не только размер ставки, но и колебания гривны в момент купли и продажи облигаций. Это тактические вещи, которые уже являются последствием вашей стратегии», – возмутилась Тимошенко.

В свою очередь, один из лидеров фракции «Оппозиционная платформа «За жизнь» Юрий Бойко, рассказав о катастрофическом уровне падения украинской экономики, потребовал отставки беспомощного Зе-правительства, которое, вместо решения реальных проблем, принимает драконовские законопроекты.

«Не секрет, что последние четыре месяца у нас промышленное производство падает каждый месяц. Цифры катастрофические – минус пять-шесть процентов падение промышленного производства каждый месяц. Это, соответствующим образом, падение ВВП на один процент…

Премьер-министр видит абсолютно счастливым человеком, я несколько раз с ним общался. Это принцип дилетанта, он просто не понимает глубину проблемы и не знает, что с этим делать. В то же время, вместо того, чтобы заниматься реальным сектором экономики, пытается протянуть через парламент так называемый трудовой кодекс. Это абсолютно сознательное превращение работников в рабов.

Потому что возможность увольнения в течении суток без объяснения причин и практически на законодательном уровне закрепление шестидневной рабочей недели – это дополнительный стимул выехать из страны искать себе работу за границей. Рядом с небольшой зарплатой это толчок к тому, чтобы они уезжали из страны.

Потому это беспомощное правительство должно быть уволено, потому что каждый день его нахождения на работе – это дальнейший шаг к экономической пропасти», – резюмировал Бойко.