Тимошенко ведет в Раду Наливайченко, Таруту и старую партийную гвардию

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Партия “Батькивщина” Юлии Тимошенко представила на состоявшемся сегодня съезде партии первую пятерку из списка кандидатов на внеочередных выборах в Верховную Раду, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Как сообщает пресс-служба партии, кроме самой Юлии Тимошенко, в список вошли:

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Сергей Тарута – нардеп, экс-глава Донецкой областной государственной администрации;

Валентин Наливайченко – экс-глава Службы безопасности Украины;

Сергей Соболев – депутат Верховной рады,

Елена Кондратюк – депутат Верховной рады, секретарь комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики.

О том, когда будет презентована остальная часть кандидатов в депутаты – неизвестно.

Избирательный штаб “Батькивщины” возглавил давний сораитник Тимошенко Иван Кириленко.

По мнению киевского политолога Руслана Бортника, нынешняя парламентская кампания может стать последней успешной для Юлии Тимошенко и ее политсилы. Видимо, это последний шанс “продать” места в списке и как следует заработать.

“Возможно, идут торги за попадание в список. У Тимошенко очень часто все меняется. Желающих пройти в Раду немало, тем более, понятно, сколько людей сможет пройти по списку”, – говорит Бортник.

Напомним, последние соцопросы говорят о том, что поддержка партии Батькивщина колеблется на уровне 6-8 %, а значит, если Тимошенко сохранит нынешний результат, то может рассчитывать получить в новом созыве ВР небольшую фракцию примерно из 20 человек.

Ранее Батькивщину покинул давний соратник Тимошенко, крымчанин Андрей Сенченко.