Тимошенко: Веерные отключения на Украине уже начались, власти встали на колени

Согласно последним соцопросам четверть украинцев уже сталкивались с отключениями электроэнергии, которые пытаются выдавать за технические отключения, и ситуация будут только ухудшаться.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рейтинг» опубликовал такие цифры, что по опросам 26% граждан говорят о том, что у них уже начались отключения света. Это то, что сегодня происходит. Мы говорим: «когда наступит энергетический кризис, когда наступит энергетический кризис»… Этого не надо ждать – сегодня 26% людей уже столкнулись с отключением электроэнергии», – отметила она.

«Им говорят, что это ремонт линий, систем, сетей, какие-то технические неполадки. Но на самом деле четверть граждан Украины уже имеют отключения электроэнергии. Почему? Потому что понятно, что если сейчас власть не будет отключать, уголь на ТЭС уработается за неделю. А если отключать, то эти крошки угля, которые лежат на складах ТЭС и ТЭЦ можно немного растянуть на более продолжительный период.

Сегодня уже поздно критиковать. Весь декабрь мы держались на тёплой погоде. Была плюсовая температура, и у нас такое счастье было. Но уже сегодня – «минус», и ночью будет ниже минус 10 и энергетики говорят, что если больше 2 недель будет ниже минус 10, угля уже не будет.

А это означает, что у нас тогда останется только одна составляющая возможность получать свет и тепло – это аварийные перетоки, которые идут из Белоруссии. Надо это честно признать.

Сколько бы сегодня власть ни критиковала Белоруссию, они встали на колени, и попросили в аварийном режиме поставлять в Украину белорусскую электроэнергию. И, учитывая, что у нас на складах уже почти нет угля – и газ, если при температуре ниже минус 10 будет сложно выкачать из газохранилищ, это означает, что мы будем держаться на том, поставляет ли Белоруссия нам электроэнергию перетоком, или не поставляет. Сегодня пока что поставляет. Но это политическое дело, вы же понимаете», – сказала Юлия Тимошенко.