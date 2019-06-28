Тимошенко вешает протухшую лапшу о жизни без российского газа

28.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украине не нужен российский газ и модернизация своей газотранспортной системы. Об этом в эфире телеканала 112 заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша газотранспортная система не требует никакой модернизации – она в прекрасном состоянии, она прекрасно работает. Заполнить нашу газотранспортную систему природным газом, альтернативным российскому, возможно. Для этого нужно построить LNG-терминалы, которые не строились по политическим причинам, и сжиженный газ, который можно поставить в Украину, он может и Украину обеспечить, и газотранспортную систему наполнить. Это абсолютно рентабельно.

И последнее – у нас 960 миллиардов кубометров разведанного газового запаса в месторождениях. Если мы правильно это организуем и будем добывать собственный газ, мы сможем и себя обеспечить за пять лет, и газотранспортную систему заполнить», – заявила Тимошенко.

Напомним, что строительство LNG-терминала анонсировалось на Украине еще во времена Виктора Ющенко, хотя было известно, что Турция не дает согласия на проход танкеров с газом через свои проливы.

Сжиженным газом Украина шантажировала Россию и во времена Виктора Януковича, добиваясь пересмотра «кабального контракта» с Газпромом. В 2012 году даже было соглашение о строительстве LNG-терминала с якобы испанской компанией. Однако история обернулась грандиозным скандалом – оказалось, что от лица иностранцев документ подписывал мошенник, который был лыжным инструктором.