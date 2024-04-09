Тимошенко включится в игру и будет хоронить Зеленского – прогноз

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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко еще не сказала своего слова. Она, как опытный марафонец, ждет своего часа, чтобы вступить в игру.

Об этом на канале обозревателя Павла Иванова заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Царев отметил, что сейчас некоторые рейтинги дают Тимошенко второе место на теоретических президентских выборах.

«Она – вторым номером, да. Но она способна преподнести еще сюрпризы, это опытнейший политик. То, что она сейчас неактивно продвигает свою повестку, неактивно пиарится, неактивно участвует в политической жизни – по той причине, что она не видела в этом смысла. Она, как опытный спортсмен, когда бег на длинную дистанцию, бежит, смотрит: «Вот, сейчас не надо, сейчас не время, а сейчас пойду». Вот, наступает такое время, с таким-то опытом, она будет хоронить Зеленского так, что места будет мало. Но она будет это все делать грамотно и включится тогда, когда ее усилия будут максимально эффективными, когда удары по ней будут минимальны, потому что Зеленский будет слаб», – заявил Царев.