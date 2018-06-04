04.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Тимошенко возмущена: на украинцах без ее согласия проводят эксперименты

Министерство здравоохранения Украины поставляет в страну экспериментальные лекарства, чтобы проверять их действие на украинцах.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины сообщила Юлия Тимошенко («Батьквщина»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя недавнее заявление замглавы Минздрава Александра Линчевского о том, что выделять деньги на лечение онкобольных за рубежом нецелесообразно, он назвала его выразителем всей политики Министерства здравоохранения Украины.

«Он не просто замминистра, он – человек министра и выразитель политики здравоохранения. Он сказал, что не надо лечить онкобольных потому что они и так умрут», – сказала она.

Слова Линчевского, по мнению Тимошенко, свидетельствуют об отношении Минздрава к украинцам.

«Это квинтэссенция того, что делает Минздрав. Вышел отчет Счетной палаты оказывается, Минздрав не просто не поставляет лекарств, а поставляет такие, которые совершенно не контролируется Украиной, экспериментальные лекарства. На украинцах без нашего согласия проводят эксперименты. И как такое может быть, чтобы в Министерстве здравоохранения отказывались лечить за границей?», – возмущается она.