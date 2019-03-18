Тимошенко выбрала символическое место для антироссийской речи

18.03.2019, Славянск, Владимир Гладков

Юлия Тимошенко в рамках предвыборного тура сегодня посетила Славянск, где разгорелся один из наиболее драматичных эпизодов Русской весны, этот город в 2014 году после отступления ополченцев контролируется украинской армией.

Тимошенко в Славянске возложила цветы к мемориальной доске своему однопартийцу Владимиру Рыбаку – бывшему депутату Горловского городского совета, который отказался поддержать Русскую весну и выступал против воли земляков.

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17 апреля 2014 года, сразу после митинга «За единую Украину» в Славянске Рыбак был похищен неизвестными. 22 апреля его тело со следами пыток было найдено в реке в реке Казённый Торец, подробности смерти до сих пор неизвестны. Киев, разумеется, обвинил в убийстве «сепаратистов».

«Почтила память Владимира Рыбака в Славянске Донецкой области.

Славянск стал первым украинским городом, где «русский мир» показал всю свою уродливость и жестокость. А Владимир, наш собрат, стал одной из первых его жертв…

Он защитил украинский флаг ценой собственной жизни. Был замучен террористами именно здесь, в Славянске», – написала Тимошенко в своем блоге.

«Уже скоро желто-голубые флаги снова взметнуться ввысь над каждым населенным пунктом, который сейчас оккупирован. А Россия ответит за каждую смерть наших граждан и возместит все убытки», – добавила «газовая принцесса».