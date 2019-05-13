Тимошенко выразила готовность сотрудничать с Зеленским и уже начала раздавать советы

13.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо будет создать специальную комиссию по расследованию злоупотреблений своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом в ходе согласительного совета Верховной рады заявила лидер партии «Батькивщина», экс-кандидат на президентских выборах Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я слышу, что сейчас генеральный прокурор заявил, что он готов работать с новой властью. Старый премьер-министр и его министры заявили, что они готовы работать с новой властью. Еще немного – и президент Порошенко заявит, что он тоже готов сотрудничать, только нужно еще немного поработать на этой должности.

Вы не понимаете, что сейчас просто раздаются любимым друзьям награды, должности, привилегии, деньги. Вы понимаете, что сейчас повестка дня парламента на эту неделю наполнена неправильными решениями про ВСК, про импичмент, мы не рассматриваем принципиально новую избирательную систему, мы ничего не рассматриваем. Опять вся повестка дня начинена лоббистскими законами, которые хотят притянуть в последние недели перед сменой президента страны. Это недопустимо.

Поэтому люди ждут, как изменений в стране, так и ответственности и Порошенко, и его криминального окружения, и всех, кто разрушал страну пять лет. Мы все осознаем, что быстро перезагрузить силовые структуры будет трудно, поэтому я советую новому президенту создать национальную комиссию по расследованию криминальных коррупционных преступлений старой власти, и сделать это над государственным органом, чтобы привлечь все силы страны и немедленно привлечь виновных к ответственности. Наша команда готова к конструктивному сотрудничеству, и также призывает всех остальных», – обратилась она к депутатам.