Тимошенко выступила за войну – против референдума о мире на Донбассе

24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украине следует настаивать на ужесточении санкции Запада против России, а не думать о проведении референдума о мирном процессе со “страной-оккупантом”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такое мнение выразила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в четверг вечером в программе «Право на владу» на канале «1+1».

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Она считает референдум «прекрасной идеей», но «не в случае достижения мира в этой войне».

По мнению Тимошенко, прошлая власть неэффективно вела переговоры и нужно «срочно садиться за стол переговоров — без капитуляций».

«Референдум недопустим», — резюмировала она.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, 21 мая новый глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский может вынести на «народный референдум» вопрос о мире с РФ. Позже сам Зеленский подтвердил это намерение на встрече с активистами и волонтерами. По мнению российского политобозревателя Бориса Рожина, проведя референдум Зеленский прикроет себя от критики справа – со стороны “партии войны”.