Тимошенко вывела карманные профсоюзы митинговать за Беломайдан

09.09.2020, Киев, Игорь Петров

Под посольством Белоруссии в Киеве прошел митинг в поддержку участников забастовок на предприятиях в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Около двух десятков человек собралось под стенами посольстве Белоруссии в Киеве. Митинг был организован Конфедерацией независимых профсоюзов Украины, который возглавляет депутат Верховной рады Михаил Волынец из партии Юлии Тимошенко.

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Пикетчики требовали от властей Белоруссии «прекратить преследования и аресты лидеров и активистов независимых профсоюзов, борющихся за свои права, освободить всех заключенных лидеров и активистов, остановить насилие над участниками акций и обеспечить соблюдение прав и свобод человека в Республике Беларусь».

При этом пикетчики развернули флаги белорусских националистов (использовались во время оккупации республики гитлеровцами), а не государственную символику соседней страны.

«По данным белорусских профсоюзов сегодня задержано и отпущено в общей сложности около 3 тысяч членов независимых профсоюзов. В нашем списке – лидеры профсоюзов Евгений Прилуцкий, Николай Зимин, Максим Середа. Николай Зимин, лидер шахтеров Белоруссии, был очень сильно избит, удерживался в заключении, был отпущен», – сказал он. Задержаны также другие профсоюзные деятели», – сказал глава Объединения транспортников Украины Пётр Тулей.

«Мы хотим обратиться к власти Белоруссии прекратить издевательство над своим народом, прекратить не придерживаться международных трудовых норм. Люди имеют право высказывать свою мысль, имеют право защищать свои права. Надо уважать свой народ, не надо над ним издеваться. Надо не бить своих граждан, а слушать их мнение», – сказала еще одна участница акции.

Участники акции передели список задержанных и требования освободить их в посольство Белоруссии.