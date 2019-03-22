Тимошенко юзают и в хвост и в гриву

22.03.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине стартовала очередная кампания, призванная дискредитировать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на президентских выборах.

Так, кандидат в президенты, депутат ВР Юрий Тимошенко за неделю до выборов запустил рекламную кампанию, которая может серьезно навредить Юлии Владимировне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в своем блоге пишет политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На билбордах, Юрий Тимошенко обещает провести всеобщую мобилизацию и оставить рыночную цену на газ.

«Что-то Юрий Владимирович Тимошенко не на шутку разбушевался – всех в армию обещает мобилизовать, а цену на газ оставить нынешнюю. Главная цель этих бордов вполне очевидна – дискредитировать Юлию Владимировну. Расчёт на наивность избирателей, что они не разберутся и запутаются в двух Тимошенко», – заявил Спиридонов.

«Тимошенко не понимает, что ЕГО юзают и в хвост и в гриву. Даже не позволяют Юре полностью писать свое имя на бордах. Только застенчивые инициалы Ю. В. Тимошенко. Это выгодно и Юре и его заказчику. С одной стороны, команда Порошенко пытается сбить рост популярности Юлии Тимошенко откровенно антинародными идеями. А с другой стороны, ЮРА Тимошенко, благодаря одинаковым инициалам с лидером оппозиции, может на всю страну показать свои идеи. Чтобы потом знали, кого не избирать даже в председателя сельсовета», – добавляет политолог Сергей Быков.