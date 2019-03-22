Выборы
//exit;
22.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Скандал, Сюжет дня, Украина
Просмотров:

Тимошенко юзают и в хвост и в гриву

На Украине стартовала очередная кампания, призванная дискредитировать экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко на президентских выборах.

Так, кандидат в президенты, депутат ВР Юрий Тимошенко за неделю до выборов запустил рекламную кампанию, которая может серьезно навредить Юлии Владимировне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в своем блоге пишет политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На билбордах, Юрий Тимошенко обещает провести всеобщую мобилизацию и оставить рыночную цену на газ.

«Что-то Юрий Владимирович Тимошенко не на шутку разбушевался – всех в армию обещает мобилизовать, а цену на газ оставить нынешнюю. Главная цель этих бордов вполне очевидна – дискредитировать Юлию Владимировну. Расчёт на наивность избирателей, что они не разберутся и запутаются в двух Тимошенко», – заявил Спиридонов.

«Тимошенко не понимает, что ЕГО юзают и в хвост и в гриву. Даже не позволяют Юре полностью писать свое имя на бордах. Только застенчивые инициалы Ю. В. Тимошенко. Это выгодно и Юре и его заказчику. С одной стороны, команда Порошенко пытается сбить рост популярности Юлии Тимошенко откровенно антинародными идеями. А с другой стороны, ЮРА Тимошенко, благодаря одинаковым инициалам с лидером оппозиции, может на всю страну показать свои идеи. Чтобы потом знали, кого не избирать даже в председателя сельсовета», – добавляет политолог Сергей Быков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть