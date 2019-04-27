Тимошенко защитила Зеленского и призвала его назвать своих министров

27.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Лидер ВО “Батькивщина”, народный депутат Юлия Тимошенко убеждена, что гуляющая сейчас в Раде идея пересмотреть полномочия президента закон противоречит Конституции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«По-моему, предложенный “Самопомиччю” закон противоречит Конституции. К тому же, стране надоели политические интриги, перетягивание полномочий и попытки изменить правила во время игры. Люди ждут перемен в их жизни, действий и результатов», – написала Тимошенко на своей странице в Fаcebook

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По ее словам, полномочия президента четко определены Конституцией. И надо дать возможность избранному главе государства выполнять свою работу, добавила она.

“Время следующему президенту назвать свои кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел, председателя СБУ, всех, кого он должен назвать по Конституции. А Верховная Рада должна дать возможность назначить их как можно быстрее”, – добавила лидер «Батькивщины».

Как сообщалось, в середине апреля представляющпя партию “Самопомощь” вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид предложила народным депутатам принять закон о президенте Украины, где «унормировать» полномочия главы государства. Проект закона о президенте Украины, текст которого размещен на сайте партии “Объединение “Самопомич”, предполагает, что полномочия президента сильно урезаются в пользу парламента.