Тимошенко заявила, что США должны Украине миллиарды долларов

08.03.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина должна требовать деньги от стран-членов НАТО и создания фонда восстановления Донбасса за то, что когда-то она добровольно отказалась от ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявила депутат Верховной Рады, бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, на отказе Украины от ядерного оружия страны Запада сэкономили миллиарды долларов и должны поделиться этими средствами.

«Мы имеем все права требовать создания международного фонда по возрождению и развитию Донбасса. Это фонд обязательства, это не благотворительность. Мы, как страна, передали тогда стране-агрессору Российской Федерации 1900 боеголовок, которые были направлены, в том числе, на США. За это время страны НАТО в том, что Украина отказалась от ядерного оружия, сэкономили миллиарды долларов. И мы сегодня имеем все права рассчитывать на международные фонды восстановления и развития Донбасса», – заявила Тимошенко.