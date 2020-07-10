Тимошенко: Зеленский возглавил грабеж Украины

10.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Украины Владимир Зеленский с приходом к власти вместо того, чтобы бороться со старыми коррупционными схемами и пытаться вернуть в страну награбленное, сам возглавил воровство.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила бывшая премьер-министр Украины, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При Порошенко в «Нафтогазе» пять лет была колоссальная коррупция. Что сделал бы президент, который бы пришёл и не продолжал эту политику? Первое – это увольнение Коболева, там нет никаких проблем. Второе – это сделать фундаментальную проверку всего этого. Вы ведь понимаете, что там миллиарды выведены с Украины.

Но не сделали ни проверки, ни Коболева не уволили, не делали ничего, чтобы уменьшить людям тарифы. И это говорит о наследственности этой политики. И потому меняется Порошенко на Зеленского, но не меняется политика, не меняется система власти.

Я вам больше скажу – с момента начала пандемии в мире на Европейской бирже, где мы, как говорят, покупаем газ, цена на газ упала в три раза. А покажите мне платёжки людей – они в три раза должны были уменьшиться! Но этого не происходит. Это означает, что продолжают и дальше зарабатывать на горе и бедности людей», – сказала она.

Тимошенко подчеркнула, что со сменой президента на Украине ровным счётом ничего не изменилось – все старые коррупционные схемы продолжают работать с прежней интенсивностью.

«Я хочу обратить внимание людей – поменялась фамилия президента, но все махинации, которые были при Порошенко, когда нас объявили самой коррумпированной страной континента, продолжаются при Зеленском, всё то же самое. От смены фамилий не изменились ни коррупционные схемы, ни внешние структуры, которые управляют страной.

Это говорит о том, что у коррупции на тарифах, на «Нафтогазе» появилась новая крыша, новый президент. И он тоже теперь зарабатывает на этом деньги», – резюмировала парламентарий.