18.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Сюжет дня, Украина
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Тимошенко: Зеленский врёт, число инфицированных и погибших занижается




Вопреки успокаивающим рапортам Владимира Зеленского о контроле властей над ситуацией вокруг распространения коронавируса, данные о количестве инфицированных и погибших занижаются. На Украине нет достаточного количества тест-систем, и качественная диагностика не проводится.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила экс-премьер-министр страны, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам Тимошенко, на днях она сама столкнулась с необходимостью проверки на коронавирус и не смогла найти тестов.

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«У нас сегодня в стране не существует достоверной всеохватывающей диагностики. Я могу привести пример в своей собственной семье. Ко мне в прошлые выходные приехали из Днепра мои родственники, и один человек заболел. Заболел, высокая температура, кашель – каждый испугается, и мы, как семья, все живем в одном помещении.

Я, глава фракции, народный депутат, я начала искать в Киеве, как сделать тест, анализ на коронавирус и поставить правильный диагноз. Мы обзвонили всех, кого могли, мы подняли на ноги лаборатории, больницу, в которой у меня семейный врач… Я – человек, который занимает определенную должность в парламенте. Я полтора суток не могла найти, где сделать анализ.

Могу вам сказать, через полтора суток я нашла самым неестественным способом, где это найти – через самые верхние эшелоны власти мне дали одну возможность сделать один анализ, даже не всей семье, а только один анализ этому больному человеку. Можете себе представить – если я не могу сделать своему близкому человеку этот анализ…

Когда вы задаете вопрос – на самом ли деле такое количество заболевших и такое количество умерших, я вам говорю как человек, который профессионально знает тему – нет, это не правдивые цифры», – заявила Тимошенко.

Напомним, по официальным данным, на 20:00 17 марта на Украине зафиксированы 14 случаев заболевания новым типом коронавируса, из них два случая привели к летальному исходу.

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